Более 900 млн рублей выделили Рязанской области на достройку соцобъектов

Рязанской области из федерального бюджета достанется почти 907 млн рублей на завершение работ по ранее заключенным контрактам. Речь идет о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ряда социальных объектов.

«Средства направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по ранее заключенным контрактам. Такое решение принято из-за увеличения цен на стройматериалы», - рассказали в областном правительстве.

Ассигнования в регион направят в течение трех лет: в 2022 году - почти 697 млн, в 2023-м – более 91 млн, в 2024-м – свыше 118 млн рублей.

Среди соцобъектов, которые без дополнительного финансирования были бы «заморожены», значатся главный корпус онкодиспансера и школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное. Кроме того, деньги пойдут на реновацию учреждений культуры, возведение новой школы в Касимове, создание новых мест в школе-интернате села Лесное Конобеево (Шацкий район).

Кстати, самая большая «добавка» - в сумме 586,6 млн рублей – потребовалась для онкодиспансера.