Новую школу на 960 мест в Касимове построят по образу белгородской

Проект школы в Касимове будет разрабатываться на основе уже реализованного в Белгороде с внесением некоторых изменений. Фото: belregion.ru

Объявлен аукцион на разработку проектной документации для строительства школы на 960 мест в городе Касимове. Потратить планируется не более 5 млн 50 тыс. рублей – с этой суммы начнутся торги.

Школа будет четырехэтажной площадью почти 18 тыс. кв.м. В ней организуют 38 классов: по три параллели 1-го и 2-го, по четыре параллели с 3-го по 9-й и по две параллели 10-го и 11-го классов.

Проект должен быть разработан до 1 июля на основе уже реализованного в Белгороде с внесением некоторых изменений. Там есть два спортивных зала, актовый зал, два кабинета информатики, 16 кабинетов начальных классов и 31 предметный кабинет. Также заказчик требует предусмотреть на территории школы баскетбольную, волейбольную площадки, футбольное поле, площадку с уличными тренажерами, турниками и брусьями, детские игровые комплексы, полосу препятствий, беговую дорожку.

На строительство школы в Касимове в бюджет на 2023-2024 годы предварительно заложено более 1,3 млрд рублей. Из них большая часть – федеральные средства.