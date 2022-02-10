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Происшествия10 февраля 2022 11:04

В Рязанской области чиновник подозревается в незаконной рубке леса

За два года поселковый депутат нарубил древесины на 70 млн рублей
Источник:kp.ru
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В Рязанской области чиновник подозревается в незаконной рубке леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Рязанской области чиновник подозревается в незаконной рубке леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Сапожке одного из депутатов местного представительного органа подозревают в незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В 2020 – 2021 годах чиновник, будучи участковым лесничим, попросил знакомого зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. После этого, выступая от его имени, депутат заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины, а также нанял подрядчиков для работы. В результате за два года чиновник незаконно нарубил более 1000 кубических метров сырой древесины на сумму свыше 70 млн рублей.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России – «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Дело расследует Кораблинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Рязанской области. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники регионального УЭБиПК и УФСБ России по Рязанской области.