В массовом ДТП на улице Новоселов никто не пострадал

На перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии столкнулись четыре автомобиля.

Утром, 10 февраля, в микрорайоне Дашково-Песочня автомобиль скорой помощи попал в массовое ДТП. Все случилось на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в спецмашину, ехавшую по проезжей части, врезался ВАЗ-2115, который, в свою очередь, отбросило на припаркованные недалеко автомобили Skoda и Renault. Сообщается, что автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маяками.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего госавтоинспекторы проводят проверку.