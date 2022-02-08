Лишенная возможности ходить после ДТП рязанка родила красавицу-девочку. Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязани специалисты областного перинатального центра приняли роды у женщины, лишенной возможности ходить. В медучреждении рассказали, что Мария оказалась в инвалидной коляске после автомобильной аварии, но не пала духом: окончила университет и обрела счастье в личной жизни.

Символично, что с избранником Мария познакомилась, когда встречала подругу после выписки из перинатального центра:

«На этом же мероприятии оказался мой будущий муж. Так мы и познакомились, а потом поженились. Получается, что два важных события в жизни связаны с перинатальным центром», - рассказывает Мария.

Беременность у Марии протекала легко, и роды также прошли благополучно. На свет появилась девочка весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Нам нужно было выбрать верный метод обезболивания. Для того чтобы помочь пациентке стать мамой, наши специалисты консультировались с коллегами из Москвы», - говорит главный врач перинатального центра Ирина Девятова.

Как отмечают врачи, и мама, и дочка чувствуют себя хорошо. 5 февраля их выписали домой.