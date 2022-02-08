Рязанское отделение Сбербанка поздравило риелторов с профессиональным праздником

Рязанское отделение ПАО Сбербанк поздравило риэлторов с профессиональным праздником – Днем риэлтора, который отмечается 8 февраля.

«Собственное жилье – основа комфортной жизни многих людей. Покупка жилья – серьезный шаг. Именно в этот важный момент люди остро нуждаются в вашей помощи и поддержке. Работа с грамотным риэлтором остается в памяти на всю жизнь. Вы развиваете современный рынок недвижимости, создавая цивилизованные отношения между всеми участниками сделки», - говорится в поздравлении.

В Сбере отметили, что на сегодняшний день Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости включает почти 2000 офисов и более 17 000 специалистов. Стремясь оказать максимально качественную услугу клиенту, рязанские риэлторы постоянно совершенствуются, получают новые знания, проходят сертификацию, их рекомендуют родственникам, друзьям и знакомым. На сегодняшний день риэлторы проводят со Сбером сделки полного цикла.

«Теперь вы не только можете проконсультировать клиента по ипотеке, принять у него заявку. Вы дистанционно одобряете объект недвижимости, умеете записаться на ипотечную и неипотечную сделку. Вы заботитесь о клиенте и проводите сделки с сервисом безопасных расчетов, чтобы клиент не остался без денег и жилья; проводите сделки с использованием сервиса электронной регистрации, чтобы защитить граждан от COVIDа и выполнить регистрацию перехода права в сжатые сроки», - подчеркнули в Сбере.

В День риэлтора коллектив Рязанского отделения ПАО Сбербанк пожелал специалистам рынка недвижимости успехов их в непростом труде на благо земляков-рязанцев.