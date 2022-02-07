В Рязани девочку покусал бродячий пес

На улице 2-я Линия в Рязани у дома №9 бродячий пес покусал ребенка. Фото: instagram.com/a_kandalovskaya/

На улице 2-я Линия в Рязани у дома №9 бродячий пес покусал ребенка. В этот момент девочка гуляла с собакой – джек-рассел-терьером. Нападение произошло 5 февраля около 19:00.

Как рассказала в Instagram мама пострадавшей, изначально дворняга пыталась схватить домашнего питомца, однако юная хозяйка успела взять его на руки, начала отходить, и тогда последовал укус в ногу.

«На ребенке были двое трикотажных флисовых брюк. Как сказал врач, если бы не брюки, ситуация была бы плачевная, так как укус достаточно сильный» , - пишет рязанка Анастасия Кандаловская.

Девочка какое-то время не могла успокоиться, затем ее отвезли в травпункт, где сделали первый из шести уколов от бешенства. Спустя пару дней рана начала затягиваться, вокруг образовался синяк.

В свою очередь, родительница задается вопросом, кто должен отвечать в таких случаях? По ее словам, летом за домом жила целая свора бездомных собак – около 20-30 особей.

Животные лаяли, гадили, нападали на людей. На это никто не реагировал, пока кто-то из жильцов не начал отстрел самостоятельно.

«Я понимаю, что это негуманно, но что делать, если все происходящие приобретает такие обороты и представляет опасность для твоих детей», - делится Анастасия Кандаловская.

В администрации Рязани коротко прокомментировали, что передали информацию в службу по контролю за безнадзорными животными:

«Специалисты выедут на участок для отлова бездомных собак в указанном районе», - отметили в мэрии.