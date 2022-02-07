В торговой сети «Куриный дом» в Рязани закончилась курица.

В торговой сети «Куриный дом» в Рязани практически закончились все куры. Об этом «КП-Рязань» сообщила читательница.

«Ассортимент по курам резко снизился, осталось немного домашних кур, немного грудок. Такая ситуация минимум в двух точках – на Первомайском проспекте и улице Дзержинского. Продавцы говорят, что на складах пусто. Почему, не знают», - сказала женщина.

По телефону горячей линии торгового дома подтвердили данную информацию, отметив, что возникли некоторые проблемы с поставщиками.

«К сожалению, пока так, есть небольшие перебои с поставщиками. От магазинов это не зависит, они делают заказ, отгрузка идет с общего склада… И либо в небольшом количестве получают, либо – не каждый день. Но к концу этой недели все исправится, потому что со стороны руководства принимаются меры. Это не глобальная проблема, мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция дошла до рязанцев», - сообщила сотрудница «Куриного дома».

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