За неделю заболеваемость ОРВИ в Рязани и области увеличилась

Роспотребнадзор опубликовал информацию о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области. По региону за неделю (с 31 января по 6 февраля) она заметно увеличилась: эпидемический порог был превышен на 92,2%, теперь на 97,3%.

В Рязани уже некоторое время заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога более чем в два раза. На минувшей неделе – на 127,5% (было 127,4%).

Интересно, что ровно год назад темпы распространения ОРВИ вовсе не переваливали за пороговые значения.

О заболеваемости гриппом в этот раз Роспотребнадзор решил вовсе не сообщать.