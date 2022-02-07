Из-за коронавируса в Рязанской области 72 школы закрылись на карантин

По состоянию на утро 7 февраля 2022 года в Рязани и области ввели карантин в 118 учебных заведениях, сообщает оперативная группа регионального правительства. По информации властей, причина ухода на карантин – распространение коронавируса.

В список учебных заведений, ушедших на карантин, вошли: пять вузов, восемь ссузов, 33 детских садика и 72 школы.

Отметим, что по состоянию на 7 февраля 09:00 в Рязанской области зарегистрировано 74234 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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