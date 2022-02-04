В 2022 году в Рязанской области появится 12 новых ФАПов и одна амбулатория. Фото: Олег УКЛАДОВ.

В 2022 году в Рязанской области построят 12 новых ФАПов и одну амбулаторию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По информации чиновников, типовые блочно-модульные здания площадью 80 квадратных метров появятся в следующих населенных пунктах:

- село Зимарово Александро-Невского района;

- село Новое Еголдаево Ряжского района;

- село Дегтяные Борки Ухоловского района;

- село Муравлянка Сараевского района;

- село Агломазово Сасовского района;

- село Шелемишево Скопинского района;

- село Петровичи Спасского района;

- село Высокое Шацкого района;

- поселок Горняк Милославского района;

- поселок Восточный Пронского района;

- деревня Кущапино Кадомского района;

- деревня Ершово Старожиловского района.

Помимо этого, в селе Екшур Клепиковского района построят врачебную амбулаторию.

Новые здания оснастят медицинской мебелью и современным оборудованием – появятся электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких и анализатор уровня глюкозы крови. Будет работать кабинет для приема пациентов, комната для хранения лекарств, стерилизационная, процедурный и акушерский кабинеты.

Сообщается, что в планах региональных властей до 2025 года построить еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 15 районах Рязанской области.