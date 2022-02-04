В 2022 году в Рязанской области появится 12 новых ФАПов и одна амбулатория. Фото: Олег УКЛАДОВ.
В 2022 году в Рязанской области построят 12 новых ФАПов и одну амбулаторию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По информации чиновников, типовые блочно-модульные здания площадью 80 квадратных метров появятся в следующих населенных пунктах:
- село Зимарово Александро-Невского района;
- село Новое Еголдаево Ряжского района;
- село Дегтяные Борки Ухоловского района;
- село Муравлянка Сараевского района;
- село Агломазово Сасовского района;
- село Шелемишево Скопинского района;
- село Петровичи Спасского района;
- село Высокое Шацкого района;
- поселок Горняк Милославского района;
- поселок Восточный Пронского района;
- деревня Кущапино Кадомского района;
- деревня Ершово Старожиловского района.
Помимо этого, в селе Екшур Клепиковского района построят врачебную амбулаторию.
Новые здания оснастят медицинской мебелью и современным оборудованием – появятся электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких и анализатор уровня глюкозы крови. Будет работать кабинет для приема пациентов, комната для хранения лекарств, стерилизационная, процедурный и акушерский кабинеты.
Сообщается, что в планах региональных властей до 2025 года построить еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 15 районах Рязанской области.