Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 8:28

В Рязани перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший подростка

Причиной конфликта стал долг в пять тысяч рублей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следственный эксперимент.

Следственный эксперимент.

Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого мужчины 1992 года рождения. На этот раз его обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Известно, что 7 августа 2021 года мужчина избил 15-летнего подростка. Причиной конфликта стал долг последнего в пять тысяч рублей. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. Три недели медики боролись за его жизнь, но оказались бессильны. Не приходя в сознание, парень скончался в больнице.

Следователи собрали достаточную доказательную базу по этому делу – в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

0