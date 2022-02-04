В Рязани перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший подростка

Следственный эксперимент.

Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого мужчины 1992 года рождения. На этот раз его обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Известно, что 7 августа 2021 года мужчина избил 15-летнего подростка. Причиной конфликта стал долг последнего в пять тысяч рублей. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. Три недели медики боролись за его жизнь, но оказались бессильны. Не приходя в сознание, парень скончался в больнице.

Следователи собрали достаточную доказательную базу по этому делу – в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.