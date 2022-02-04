Ливневую канализацию на улице Окской в Рязани построят в 2023 году

Проблему с ливневой канализацией в рязанском Кальном решат в 2023 году. Об этом заявил губернатор области Николай Любимов во время посещения строящейся в микрорайоне школы.

Речь идет о водоотведении с улицы Окской, где располагаются частные дома. Местные жители забили тревогу, когда стало известно, что по соседству с ними начнется строительство школы.

При осмотре стройплощадки глава региона, возвращаясь к теме водоотведения, напомнил, что изначально этот участок для строительства не рассматривали по причине того, что местность с очень сложным грунтом и гидрологией – рядом протекает ручей Быстрец. Но так как рязанцы проголосовали именно за этот участок, пришлось проводить дополнительные работы, чтобы исключить затопление в будущем.

«На сегодняшний день строители уверяют, что эту задачу они решили, сделали соответствующие коллекторы, проколы под дорогой, чтобы отводить воду. Поэтому опасений в отношении надежности сейчас нет», - отметил Любимов.

Пока со школьной территорией как-то решается вопрос, жители соседнего частного сектора очень переживают за свои участки. Людей успокоили – в 2022 году дома по улице Окской начнут подключать к городской канализации, а проблему ливневки в этой части Кального решат уже в следующем году.

«Эта проблема уже проработана техническими специалистами и проект будет подготовлен в этом году. Стоит задача – в 2023 году полностью закрыть вопрос с ливневкой», - сказал губернатор.