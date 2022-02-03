В январе доверчивые рязанцы перевели мошенникам более 14,6 миллионов рублей

В январе полицией было зарегистрировано более 30 фактов мобильного мошенничества. Доверчивые рязанцы перевели на счета злоумышленников 14 миллионов 660 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При этом, по словам подполковника полиции Василия Грищенко, самым распространенным способом хищения денег остается схема «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов».

В полиции попросили рязанцев быть бдительными и помнить, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетом.