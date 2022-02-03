У рязанца изъяли пистолет, ружье и 130 патронов к ним

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 29-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия.

К оперативникам поступила информация, что парень может хранить в своем жилище пистолет и патроны. Проверяя эти сведения, у подозреваемого провели обыск, во время которого сотрудники обнаружили тайник. Он находился металлическом ящике, спрятанном в основании кровати, а внутри хранились оружие и патроны.

«Экспертиза установила, что оперативники нашли кустарно переделанный в огнестрельное оружие охолощенный пистолет типа пистолет Макарова калибра 9 мм, гладкоствольное двуствольное ружье 16 калибра и 130 патронов к ним», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия…»