В Рязани на пешеходном переходе сбили 21-летнюю девушку

В Рязани водитель автомобиля ВАЗ сбил пешехода. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани на улице Халтурина под колеса автомобиля ВАЗ попала 21-летняя девушка. ДТП случилось утром в среду, 2 февраля, недалеко от дома №3а.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, 58-летний житель поселка Старожилово, управляя машиной, наехал на рязанку в тот момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда девушка получила травмы, с которыми ее на скорой помощи доставили в больницу.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

В целом за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека пострадали.