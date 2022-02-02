Начальником отдела культуры и туризма администрации Ряжского района стал Олег Власенков. Фото: vk.com/vlasenkovoleg.

Отдел культуры и туризма администрации Ряжского района возглавил Олег Власенков. О новом назначении он сообщил на своей странице в соцсети во вторник, 1 февраля.

«Ответственная, требующая полной самоотдачи работа. Уверен, что с большой командой работников культуры и опытных руководителей у нас всё получится», - написал молодой человек.

Олегу Власенкову всего 25 лет, свою трудовую деятельность в администрации Ряжского района молодой чиновник начал еще в 18 лет. Будучи председателем молодежной администрации, занимался общественной и волонтерской работой. Позже стал исполнительным секретарем районного отделения партии «Единая Россия», а в 2018 году Власенкова избрали депутатом в местный представительный орган.

Свою будущую работу руководитель отдела культуры назвал «новой главой в жизни» и уже наметил основные направления своей деятельности на новом посту.

«Основная задача, которая стоит перед нами - реализация на территории района национального проекта "Культура". Проект, который позволит повысить качество предоставляемых образовательных программ, а также даст возможность развитию города и сельских территорий», - отметил Власенков.