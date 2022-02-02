В Белграде скоропостижно скончался рязанский общественник Александр Гуров

Фото: страница Александра Гурова "ВКонтакте".

В столице Сербии Белграде скоропостижно скончался рязанский общественник Александр Гуров. Об этом «КП-Рязань» рассказали его знакомые.

Известно, что смерть наступила в результате несчастного случая. При этом никакой другой информации об обстоятельствах и причинах кончины нашего земляка не сообщается. Единственное, что было опубликовано на странице умершего в «ВКонтакте» 29 января - это фото свечи и соболезнования друзей Александра.

Прощание состоится в Москве 5 февраля по адресу: Лихов переулок, дом 3.

Александр Гуров долгое время руководил региональным отделением экологической организации «ЭКА», получившей в свое время даже президентский грант. В последнее время работал в «Институте проблем гражданского общества» и в проекте «Насилию.нет».