Президент Путин отметил заслуги двух рязанцев – механизатора и профессора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отметил заслуги двоих рязанцев. Глава государства подписал соответствующий Указ о награждении. Речь идет о Лапкине Михаиле Михаловиче, докторе медицинских наук, профессоре РязГМУ. Ему присвоили звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в Указе.

Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы наградили Стенина Николая Евгеньевича, механизатора ООО «Авангард».

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