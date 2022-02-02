Президент Путин отметил заслуги двух рязанцев – механизатора и профессора
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин отметил заслуги двоих рязанцев. Глава государства подписал соответствующий Указ о награждении. Речь идет о Лапкине Михаиле Михаловиче, докторе медицинских наук, профессоре РязГМУ. Ему присвоили звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в Указе.
Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы наградили Стенина Николая Евгеньевича, механизатора ООО «Авангард».
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