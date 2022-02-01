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Общество1 февраля 2022 17:25

Губернатор Николай Любимов планирует модернизировать транспортную систему Рязани

Об этом он сказал на совещании по реализации проекта «Реформирование городского транспорта»
Источник:kp.ru
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Губернатор Николай Любимов.

Губернатор Николай Любимов.

Во вторник, 1 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел совещание по реализации проекта «Реформирование городского транспорта».

- Транспортная система областного центра должна быть современной, безопасной и удобной с набором полезных опций, - подчеркнул глава региона.

Обозначенный выше проект в Рязани планируется реализовать совместно со Сбербанком. На совещании участники проекта обсудили оптимизацию маршрутной сети, а также реализацию цифровых решений по управлению маршрутным транспортом.

- Рязанцев справедливо не устраивает состояние общественного транспорта, - констатировал губернатор. – Мы будем учитывать успешный опыт других регионов и использовать современные наработки.