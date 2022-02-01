На четырех улицах Рязани 3 февраля отключат электричество

В четверг, 3 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии. Какие именно, не уточняется.

3 февраля с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Дачная, дома с №27 по №61;

- улица Луковская, дома с №41 по №49, дом №51, дома с №53 по №59, дом №61/27, дом №62/25;

- улица Луговая, дом №1а, дом №1б, дом №1г, дом №1е, дом №1ж, дом №11/1, дома с №5 по №11, дом №13/31, дома с №14 по №54;

- 2-й Дачный переулок, дом №2, дом №4, дома с №6 по №10, дом №12, дом №13, дом №14/2, дом №16/1, дом №18.

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