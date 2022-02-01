Бывший глава Рязани лишился должности директора ПАО «Квадра»

До 2013 года Семен Сазонов был председателем Рязанской городской Думы. Фото: onexim-group.livejournal.com

Полномочия Семена Сазонова, занимавшего должность генерального директора ПАО «Квадра», прекращены досрочно. О таком решении совета директоров по итогам заседания 31 января сообщила пресс-служба компании.

Одну из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний Семен Сазонов возглавил в июле 2017 года, будучи вице-президентом группы «ОНЭКСИМ». Теперь, когда АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») приобрело у «ОНЭКСИМ» 82,47% акций «Квадры», его место заняла генеральный директор «РИР» Ксения Сухотина. Эти две должности она будет совмещать с еще одной, оставаясь директором Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

Сазонов, которому 46 лет, с 2002 по 2005 годы был директором ОАО «Ново-Рязанская ТЭЦ». С 2003 по 2013 годы заседал в Рязанской городской Думе, с 2005-го — в качестве председателя, главы муниципального образования. Еще одним местом работы для Сазонова стало ООО УК «Росводоканал», где с мая по ноябрь 2016-го он отвечал за взаимодействие с федеральными и региональными органами власти.