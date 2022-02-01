Любимов отозвался на жалобы о проблемах с вызовом врача и лекарствами

На заседании правительства 1 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался о нескольких горячо обсуждаемых людьми проблемах – с бесплатными лекарствами от COVID-19 (их попросту не выдают), дозвоном до поликлиник и вызовом врача на дом. Он упомянул случай, когда женщине пришлось почти 200 раз набрать номер поликлиники. Обращался глава региона к своему заместителю Роману Петряеву и министру здравоохранения Андрею Прилуцкому.

«Разберитесь, пожалуйста, со всем этим. Почему это происходит? С лекарствами ситуация должна быть исправлена сегодня же», - цитирует Любимова пресс-служба кабмина.

Губернатор также напомнил о возможности при повышенной нагрузке на сотрудников поликлиник привлекать волонтеров, студентов профильных учебных заведений.

«Другие варианты прорабатывали. И что на деле получается? То, что такие факты имеют место, говорит о формальном подходе ответственных лиц», - заявил глава региона.

Любимов добавил, что на тяжелую ситуацию ссылаться не стоит, и предупредил подчиненных словами «такого больше не должно быть».