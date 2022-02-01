На улице Октябрьской обнаружили труп 54-летнего рязанца, упавшего с 9 этажа

Утром 1 февраля в микрорайоне Приокский во дворе одного из домов по улице Октябрьской обнаружили труп 54-летнего мужчины, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным портала, мужчина упал с высоты девятого этажа дома №37 (в действительности, по этому адресу расположено двухэтажное здание – Ред.)
Смерть потерпевшего наступила практически моментально, еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области устанавливают все обстоятельства случившегося.
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