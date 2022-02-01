В Рязанской области отец и дочь предстанут перед судом за мошенничество с социальными выплатами

Шацкие полицейские раскрыли факт незаконного получения так называемых «чернобыльских» выплат, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В январе 2019 года 59-летний мужчина и его 29-летняя дочь прописались в одном из сел Шацкого района, чтобы получать «чернобыльское» пособие, поскольку населенный пункт входит в перечень пострадавших от радиационного загрязнения.

Но, как выяснил участковый, по месту регистрации пара не проживала. Фактически мужчина находился в Новосибирске, а женщина – в одном из соседних населенных пунктов. Таким образом, за два года им удалось обмануть государство на 41 396 рублей.

В отношении жителя Новосибирска и его дочери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»).