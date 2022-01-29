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Общество29 января 2022 12:24

30 января в Рязанской области потеплеет до -1 градуса

Снег будет небольшим, а на дорогах сохранится гололедица
Источник:kp.ru
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30 января в Рязанской области потеплеет до минус 1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

30 января в Рязанской области потеплеет до минус 1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

30 января в Рязанской области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Из опасных метеоявлений - только сильная гололедица. Прогноз на воскресенье опубликовали специалисты областного Гидрометцентра.

Ветер будет южным, довольно сильным – ночью его скорость составит 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

А температура воздуха резко повысится. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -3…-8 градусов, днем потеплеет до -1…-6.

Как сообщают специалисты российского гидрометцентра, такая температура на исходе января превышает климатическую норму на 6 – 7 градусов.

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