30 января в Рязанской области потеплеет до -1 градуса

30 января в Рязанской области потеплеет до минус 1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

30 января в Рязанской области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Из опасных метеоявлений - только сильная гололедица. Прогноз на воскресенье опубликовали специалисты областного Гидрометцентра.

Ветер будет южным, довольно сильным – ночью его скорость составит 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

А температура воздуха резко повысится. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -3…-8 градусов, днем потеплеет до -1…-6.

Как сообщают специалисты российского гидрометцентра, такая температура на исходе января превышает климатическую норму на 6 – 7 градусов.