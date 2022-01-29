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Общество29 января 2022 10:29

В Рязани Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей застрял на нечищеной дороге

Автомобиль пытались вытолкать из снежной каши, но попытки оказались безуспешными
Источник:kp.ru
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В Рязани Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей застрял на нечищеной дороге.

В Рязани Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей застрял на нечищеной дороге.

Спорткар Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей, который ранее запечатлели на парковке у торгового центра «Аркада», застрял на нечищеной дороге. Любительские кадры, на которых дорогой автомобиль пытаются вытолкать из снежной каши, появились в соцсети вечером в пятницу, 28 января.

Сообщается, что спорткар увяз в снегу на перекрестке улиц Чапаева и Кудрявцева. Более того, он перегородил дорогу автомобилю Volkswagen, который ехал навстречу.

«Понакупают тут всякого хлама колхозного, ездить не могут, еще и по «встречкам» вылетают. Чуть в лоб не влетел бедному человечьему Volkswagen. Ну просто позорнота», - комментирует автор ролика.

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