В Рязани Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей застрял на нечищеной дороге.

Спорткар Ferrari Portofino стоимостью 50 млн рублей, который ранее запечатлели на парковке у торгового центра «Аркада», застрял на нечищеной дороге. Любительские кадры, на которых дорогой автомобиль пытаются вытолкать из снежной каши, появились в соцсети вечером в пятницу, 28 января.

Сообщается, что спорткар увяз в снегу на перекрестке улиц Чапаева и Кудрявцева. Более того, он перегородил дорогу автомобилю Volkswagen, который ехал навстречу.

«Понакупают тут всякого хлама колхозного, ездить не могут, еще и по «встречкам» вылетают. Чуть в лоб не влетел бедному человечьему Volkswagen. Ну просто позорнота», - комментирует автор ролика.