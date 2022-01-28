На зарплаты муниципальным служащим и работникам МБУ Рязани потратили 6 млрд рублей

На зарплату муниципальным служащим Рязани в 2021 году потратили более 5 млрд рублей, точная цифра - 5 445 094,64. Эти деньги пошли на оплату труда 14 231,7 сотрудников (среднесписочная численность), сообщает администрация Рязани. То есть, работники детских садов, школ и других муниципальных учреждений в среднем ежемесячно получали около 32 тысяч рублей.

На чиновников - муниципальных служащих органов местного самоуправления Рязани – за 2021 год потратили более 471 млн рублей, точная цифра - 471 444,24. Эти деньги пошли на оплату 649,1 сотрудников (среднесписочная численность). То есть, чиновники в среднем ежемесячно получали 60,5 тысяч рублей.

Таким образом, всего на муниципальных служащих Рязани и работников муниципальных учреждений в 2021 году потратили почти 6 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!