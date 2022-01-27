Суд отправил депутата Рязанской городской Думы под домашний арест

27 января Советский районный суд отправил депутата Рязанской городской Думы Александра Бурцева под домашний арест на 1 месяц и двое суток. Именно столько времени осталось до завершения расследования уголовного дела, возбужденного 1 марта 2021 года по статье «Мошенничество». Бурцев подозревается в незаконном получении 390 тысяч рублей.

До настоящего момента народный избранник находился под залогом в 1 миллион рублей, но следствие посчитало, что условия избранной меры пресечения были нарушены. Представитель Следственного комитета ходатайствовал, чтобы парламентария отправили в СИЗО, но суд решил ограничиться домашним арестом.

- Ходатайство следствия мы считаем не обоснованным, так как все предоставленные доказательства были надуманными и трактовались исключительно в сторону обвинения. Мы высказали свою позицию, тем самым разбив все доводы следствия. Выслушав наше мнение, суд частично наши доводы проигнорировал, а частично принял к сведению. Тем не менее, несмотря на наши доводы, судья принял решение об отправке моего подзащитного под домашний арест. С этим решением мы категорически не согласны поэтому будем обжаловать в Рязанском областном суде, - рассказал «КП-Рязань» адвокат Юрий Борисов.