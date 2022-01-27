Директором рязанского Лесопарка стал экс-участник телепроекта «Фактор А» Дамир Шабакаев. Фото:vk.com/damir.shabakaev.

У рязанского Лесопарка появился новый директор – им стал Дамир Шабакаев. Об этом молодой человек рассказал на своей странице в соцсети в четверг, 27 января.

Дамир известен как экс-ведущий хит-парада «Русская десятка» на телеканале MTV и участник телепроекта «Фактор А», где в 2011 году выступал в составе дуэта «ДаКи». Коллектив дошел до финала конкурса, где занял шестое место. В 2014 году дуэт пробовал свои силы в национальном отборочном туре песенного конкурса «Евровидение».

После музыкальной карьеры Дамир (кстати, уроженец Калужской области) с головой ушел в общественную работу. Он стал руководителем калужского регионального отделения «Молодой Гвардии», а чуть позже трудоустроился в Корпорации развития Рязанской области.

Свое назначение новый директор Лесопарка назвал «большой честью и ответственностью».

«Все свои силы и опыт я направлю на то, чтобы «Лесопарк» стал еще более привлекательным и комфортным, настоящим местом притяжения для рязанцев и гостей нашего города», - подчеркнул Шабакаев.