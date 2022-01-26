В ДТП под Рязанью погиб один человек и пострадали двое.

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Все случилось ночью, 26 января, на 188 километре трассы Р-22 «Каспий».

Участниками ДТП стали два отечественных автомобиля – ВАЗ-2110 и LADA XRAY. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «десятки», 58-летний житель Тамбовской области. Мужчина «неправильно выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения», в результате врезался в автомобиль LADA XRAY.

В аварии водитель ВАЗ-2110 погиб. Двух пассажирок LADA, 40-летнюю женщину и 21-летнюю девушку, с травмами увезли в больницу. Второй водитель, 42-летний мужчина, не пострадал.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.