В коронавирусной статистике по Рязанской области появилась новая графа

На сайте стопкоронавирус.рф в региональной статистике появилась новая графа - «Человек госпитализировано за сутки». Теперь любой житель региона может посмотреть сколько людей, заболевших COVID-19, нуждаются в госпитализации, а сколько проходят лечение на дому.

К примеру, 25 января в регионе было госпитализировано 108 человек. Днем ранее – 24 января – всего шестеро.

В оперативной группе регионального правительства сообщили, что вид подачи статистики в федеральный центр не менялся, «все формы давно разработаны – там все учтено». Можно сделать вывод, что графу «Человек госпитализировано за сутки» ввели на фоне рекордных показателей заболеваемости для большей наглядности ситуации в каждом регионе.

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