В Касимове мужчина взял кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам

В Касимове местные полицейские расследуют телефонное мошенничество, жертвой которого стал один из жителей райцентра. Он перевел злоумышленникам 893 000 рублей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Все началось 10 января по довольно традиционной схеме. Неизвестные позвонили на мобильный телефон и представились сотрудниками банка. У мужчины спросили, не оформляет ли он в данный момент потребительский кредит. После отрицательного ответа, на той стороне телефонной трубки, сказали, что, видимо, действуют мошенники и нужно отменить заем.

Мужчину не удивило, что для отмены заявки ему необходимо оформить кредит на указанную сумму и перевести ее на «страховую ячейку». Мужчина обналичил кредит и перевел все средства на указанный счет. Дальше деньги растворились… Шансов вернуть их почти нет.

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо настороженно относиться к таким звонкам. Лучше всего положить трубку, а затем самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обороте карты. Ни в коем случае нельзя сообщать данные своей банковской посторонним людям.