В шести районах Рязанской области 24 января отключат электричество

24 января 2022 года в шести (6) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Елино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Смыково — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Колычево, деревня Аристово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Возрожденье — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- территория садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Заборье» — с 10:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Константиново, село Кузьминское, село Алешня — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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