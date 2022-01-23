Житель Новомичуринска избил сожительницу из-за новой дубленки

22 января полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении 40-летнего жителя Новомичуринска, избившего свою сожительницу из-за новой дубленки. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, ревнивец не поверил, что новую вещь женщина купила сама, избил ее и даже схватился за нож.

Соседи рассказали, что слышали женские крики. Однако полицию пострадавшая вызвала сама, а днем с множественными травмами обратилась в больницу.