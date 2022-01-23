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Общество23 января 2022 8:26

На окраине Рязани появится станция для зарядки электрокаров

Объект разместится на парковке у гипермаркета «Глобус»
Источник:kp.ru
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В ближайшее время на парковке у гипермаркета «Глобус», расположенного на окраине Рязани, появится станция для зарядки электрокаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что объект появится в рамках программы комплексного развития электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры. Зарядная станция переменного тока производства АО «Государственный Рязанский приборный завод» будет работать абсолютно бесплатно.

Кроме того, в правительстве напомнили, что в настоящий момент владельцы электротранспорта освобождены от уплаты транспортного налога.