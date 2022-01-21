Ушел из жизни экс-директор рязанского завода ЖБИ-6 Евгений Гридин.

В Рязани скончался экс-директор завода ЖБИ-6 Евгений Гридин. Краткий и лаконичный некролог появился в социальных сетях в пятницу, 21 января. По предварительной информации, причиной смерти Евгения Николаевича стал инфаркт.

На самом заводе железобетонных изделий «КП-Рязань» подтвердили факт смерти бывшего генерального директора.

Евгений Гридин окончил Белгородский государственный технологический университет. С 2003 года был учредителем, а с 2006 года – руководителем Рязанского завода ЖБИ-6. Уволился совсем недавно – в ноябре 2021 года.

Евгению Гридину было всего 67 лет.