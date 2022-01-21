Рязанские журналисты назвали лучшие пресс-службы областного центра

Памятное фото победителей.

Рязанские журналисты и представители рекламных служб совместно назвали лучшие пресс-службы как среди государственных и общественных организаций, так и среди коммерческих предприятий. Гендиректор «КП-Рязань» Николай Мальцев вручил дипломы, как он подчеркнул, «в таких же прочных рамках из металла, как и наши отношения».

Третье место среди коммерческих структур было присуждено РНПК. Второе место досталось Рязанскому отделению ПАО «Сбербанк». Лучшим в этом разделе наград стала пресс-служба ПАО «Прио-Внешторгбанк».

Дипломом «Отличная работа» впервые была отмечена РОУНБ имени Горького, занявшая третье место. «Превосходной работой» отметили отделение Банка России по Рязанской области. Лучшей пресс-службой среди госорганов признаны сотрудники регионального управления МВД. Если говорить спортивным языком, то абсолютным чемпионом стали они же, при этом достигнув рекордного за прошедшее четырехлетие рейтинга 8,95 из 10 возможных баллов.