Главы районов Рязанской области отчитаются в прямом эфире перед населением

21 января начались отчеты глав администраций районов и городов Рязанской области. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

«Что сделано за прошлый год? Над чем продолжаем работать? Отчеты проводятся по поручению губернатора и будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях в официальных группах муниципалитетов», - сообщила чиновница.

По ее словам, главы районов не только выступят, но и ответят на вопросы жителей. Первыми начнут отчитываться главы Чучковского и Сасовского районов.

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