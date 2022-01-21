На перекрестке у «Глобуса» в Рязани повесили новый дорожный знак. Фото: Денис Пономарев.

На перекрестке у гипермаркета «Глобус» поменяли дорожный знак. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

«Поменялся знак движения по полосам на улице Советской Армии. Перекресток у «Глобуса» в сторону Муромского шоссе», - пишет рязанец Денис Пономарев.

Автомобилисты в целом поддержали такое нововведение, но и предложили ряд других решений, чтобы избавиться от злополучных пробок на данном участке:

«Теперь еще бы водители рядность соблюдали при проезде, а не лезли с правой в левую полосу… Правильное решение. Этот знак напрашивался, а то полоса пустая на поворот стояла. Еще бы такой же со стороны Северной окружной повесили, а то тоже три машины на поворот проедут - и полоса пустая стоит, бездействует», - пишут подписчики.

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