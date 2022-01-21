В 2022 году в Рязани капитально отремонтируют четыре школы

Четыре рязанских школы капитально отремонтируют в 2022 году. Об этом в соцсетях рассказала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Речь идет о школах № 22 на улице Керамзавода, № 33 на улице Островского, № 47 на улице Великанова и № 62 в Дашково-Песочне. На восстановительные работы власти выделили более 200 млн рублей.

Ожидается, что каждая школа выступит отдельным заказчиком. Сорокина отметила, что во многом качество работ будет зависеть от подрядчика, поэтому после окончания конкурсных мероприятий власти города встретятся с ремонтниками и директорами школ и обговорят все детали.

«Нужен мощный и непрерывный контроль на всех этапах ремонта», - отметила глава администрации.

Подготовительные работы начнутся с 16 мая, они будут проводиться вечером или в выходные дни, чтобы не мешать учебному процессу. Активный этап ремонта власти запланировали с 1 июня, продлится он до 20 августа.

«Ремонт захватывает два важных периода – конец текущего учебного года и начало следующего. Учитывая сроки его проведения, наша задача – в полном объеме обеспечить реализацию основных образовательных программ. Также важна информационно-разъяснительная работа с родителями. К ней подключим классных руководителей и весь педагогический состав», - заключила Сорокина.