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Происшествия20 января 2022 10:09

В рязанской электричке из-за цвета шапки избили подростка

Подозреваемые в нападении задержаны
Источник:kp.ru
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В последний день новогодних каникул в пригородной рязанской электричке произошел неприятный инцидент. Двое молодых людей избили 17-летнего подростка.

Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ по Рязанской области.

Причиной для противоправных действий стал внешний вид парня – его прическа и шапка розового цвета. Молодые люди ударили подростка по лицу и отобрали обувь – берцы. По их мнению, подросток с таким внешним видом не заслуживал права носить столь мужественную обувь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых задержаны - одному из них 20 лет, второму 24 года.