В рязанской Областной детской клинической больнице появился электромиограф

В рязанской ОДКБ появился электромиограф.

У врачей Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой появился новый уникальный прибор для ранней диагностики патологий нервной системы - электромиограф. Отличной новостью поделился региональный минздрав.

Устройство представляет собой компьютер, фиксирующий даже минимальную электрическую активность, которая образуется при сокращении мышц. Если эти импульсы замерить, то можно узнать, поражена ли нервная система пациента. А вместе с другими показателями это, по мнению врачей, позволяет точно поставить диагноз.

«Мышечные боли, спазмы, судороги, травмы, слабость в руках и ногах – показаний для проведения электромиографии множество»,- говорит главврач детской ОКБ Инна Лебедева.

Ранее в детской врачебной практике электромиограф никогда не применялся, впрочем, работа с ним и не потребует от врачей какой-то специальной подготовки. Аппарат работает просто - в течение 30-40 минут специалист фиксирует биопотенциалы мышц, а после ему останется лишь расшифровать результаты.

Важно и то, что для проведения электромиографии юных пациентов не нужно госпитализировать, все манипуляции легко проводятся амбулаторно.