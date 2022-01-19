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Общество19 января 2022 9:25

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская окунулась в крещенскую купель

Видео Юлия Владимировна разместила в своих социальных сетях
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фрагмент видео.

Фрагмент видео.

В Крещенскую ночь глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская окунулась в иордань. Небольшой видеоролик она разместила на своих страничках в социальных сетях.

Как стало известно нашей редакции, для омывания была выбрана купальня в честь святого благоверного князя Олега Рязанского в Солотче.

Согласно русским православным традициям, Юлия Владимировна трижды погрузилась с головой в воду и трижды перекрестилась. Затем поздравила верующих с праздником Крещения Господня!