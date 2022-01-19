Начальником управления образования Рязани стала Екатерина Пронина.

Начальником управления образования и молодежной политики администрации Рязани стала Екатерина Васильевна Пронина. Об этом сообщается на сайте мэрии.

19 января чиновницу представили комитета на заседании комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам. Ранее Пронина была заместителем начальника управления, а также исполняла обязанности начальника.

Согласно декларации, в 2020 году Екатерина Пронина за год заработала 1 млн 197 тысяч рублей. В ее собственности находились квартира – 72 кв. метров, три нежилых помещения, а также автомобиль Audi A1.

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