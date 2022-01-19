Рязанские ученые запатентовали протез, ускоряющий заживление ран после удаления зубов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани разработали и запатентовали протез, который используется при множественном удалении зубов. Он позволяет серьезно сократить время заживления ран, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика, ассистента кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии РязГМУ Сергея Калиновского.

Протез представляет собой съемное устройство, на внутренней стороне которого есть специальная полость, куда помещается кератопластическое средство для заживления десен. Кроме того, в протезе имеется полимерная сетка, препятствующая травматизации открытой раны. Слепок для протеза снимается еще до удаления зубов, когда готовятся к операции.

По словам Калиновского, при множественном удаления зубов для установки съемного протеза нужно ждать два-три месяца, чтобы зажила рана и сформировалась костная ткань, но новый протез можно установить сразу после удаления - это позволяет ускорить заживление раны до одного месяца. После этого уже можно использовать постоянный протез.

«У человека не ухудшается дикция из-за отсутствия зубов, он не стесняется и сохраняет возможность полноценно жевать. То есть пациент пришел, ему удалили зубы и в этот же день наложили съемный протез», - подчеркнул ученый.

В настоящее время методику успешно отработали на десяти пациентах и внедрили в стоматологической клинике РязГМУ.

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