Вечером 18 января в центре Рязани и на окраинах массово отключили электричество

Часть улицы Павлова осталась без света.

Вечером 18 января в Рязани произошло массовое отключение электричества. Как сообщили «КП-Рязань» в МУП РГРЭС, без электроснабжения остались более 20 улиц.

В настоящее время электричества нет по следующим адресам:

- улица Никульчинская;

- улица Пронская;

- улица 1-я Нагорная;

- Голенчинское шоссе;

- улица Голенчинская;

- улица Баженова;

- Славянский проспект;

Нет электричества и на Первомайском проспекте (частично).

- улица Старая Дубрава;

- улица Снежная;

- улица Светлая;

- улица Ключевая;

- Скорбященский проезд;

- улица Спортивная;

- улица Полевая;

- улица Есенина;

- улица 1-е Бутырки;

- улица 2-е Бутырки;

- улица Соборная;

- улица Кольцова;

- улица Семинарская;

- улица Сенная;

- улица Некрасова;

- улица Ленина;

- улица Почтовая.

В центре Рязани не работают светофоры.

Отметим, что по данным «КП-Рязань», света нет на части улицы Павлова и Первомайского проспекта. Кроме того, не работают светофоры на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова, а также Первомайского проспекта и улицы Каширина.

В настоящее время энергетики проводят ремонтно-восстановительные работы. Планируемое время подключения – в течение трех часов с момента отключения.