Вечером 18 января в центре Рязани и на окраинах массово отключили электричество

Часть улицы Павлова осталась без света.
Вечером 18 января в Рязани произошло массовое отключение электричества. Как сообщили «КП-Рязань» в МУП РГРЭС, без электроснабжения остались более 20 улиц.
В настоящее время электричества нет по следующим адресам:
- улица Никульчинская;
- улица Пронская;
- улица 1-я Нагорная;
- Голенчинское шоссе;
- улица Голенчинская;
- улица Баженова;
- Славянский проспект;
Нет электричества и на Первомайском проспекте (частично).
- улица Старая Дубрава;
- улица Снежная;
- улица Светлая;
- улица Ключевая;
- Скорбященский проезд;
- улица Спортивная;
- улица Полевая;
- улица Есенина;
- улица 1-е Бутырки;
- улица 2-е Бутырки;
- улица Соборная;
- улица Кольцова;
- улица Семинарская;
- улица Сенная;
- улица Некрасова;
- улица Ленина;
- улица Почтовая.
В центре Рязани не работают светофоры.
Отметим, что по данным «КП-Рязань», света нет на части улицы Павлова и Первомайского проспекта. Кроме того, не работают светофоры на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова, а также Первомайского проспекта и улицы Каширина.
В настоящее время энергетики проводят ремонтно-восстановительные работы. Планируемое время подключения – в течение трех часов с момента отключения.