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Происшествия18 января 2022 15:33

На трассе М-5 «Урал» под Шацком в ДТП попал междугородний автобус

В салоне рейсовой машины находился 51 человек
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Ночью 18 января (в 0.20) на трассе М-5 «Урал» на территории Шацкого района Рязанской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса «Саратов - Москва».

Об этом сообщает издательство «Пресса». Коллеги, ссылаясь на данные Госавтоинспекции, пишут, что водитель автобуса неправильно выбрал безопасную скорость для движения и врезался в двигавшейся попутно грузовик КАМАЗ.

От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В момент столкновения в салоне автобуса находился 51 пассажир. К счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали. Правда, последним пришлось остановиться на ночь в местной гостинице «Турист».