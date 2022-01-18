Единственная школа в Кадоме закрылась на карантин

Школа в Кадоме переходит на дистанционное обучение. Фото: издательство «Пресса».

В Кадоме всех школьников отправили по домам. Единственная школа в районе с 19 января переходит на дистанционное обучение, сообщает «Пресса».

Чтобы принять такое непростое решение, руководству школы пришлось посоветоваться с отделом Роспотребнадзора в Сасове. Но основания для временного закрытия все же есть – по подсчетам на занятиях из-за болезни уже отсутствует более 25% учеников.

Директор школы Наталья Кислякова настроена оптимистично – так как это не первый переход на дистанционку, опыт у преподавателей уже есть, поэтому учебный процесс не пострадает.

«Я думаю, мы справимся. Хотелось бы учиться очно, но эпидемиологическая ситуация довольно сложная», - отметила директор.

Кадомские школьники будут учиться дома неделю. Пойдут ли они в школу по окончании этого срока, покажет ситуация с заболеваемостью.