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Общество18 января 2022 13:11

Единственная школа в Кадоме закрылась на карантин

С 19 января школьники будут учиться дистанционно
Источник:kp.ru
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Школа в Кадоме переходит на дистанционное обучение. Фото: издательство «Пресса».

Школа в Кадоме переходит на дистанционное обучение. Фото: издательство «Пресса».

В Кадоме всех школьников отправили по домам. Единственная школа в районе с 19 января переходит на дистанционное обучение, сообщает «Пресса».

Чтобы принять такое непростое решение, руководству школы пришлось посоветоваться с отделом Роспотребнадзора в Сасове. Но основания для временного закрытия все же есть – по подсчетам на занятиях из-за болезни уже отсутствует более 25% учеников.

Директор школы Наталья Кислякова настроена оптимистично – так как это не первый переход на дистанционку, опыт у преподавателей уже есть, поэтому учебный процесс не пострадает.

«Я думаю, мы справимся. Хотелось бы учиться очно, но эпидемиологическая ситуация довольно сложная», - отметила директор.

Кадомские школьники будут учиться дома неделю. Пойдут ли они в школу по окончании этого срока, покажет ситуация с заболеваемостью.