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Общество18 января 2022 9:02

Пять классов школы №35 в Рязани ушли на карантин

Официальная версия – отсутствие детей из-за гриппа и ОРВИ, но люди говорят о ротавирусе
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани на карантин ушли пять классов школы №35. Информацию распространила пресс-служба городской администрации. Официальная причина, озвученная директором, - заболеваемость гриппом и ОРВИ, однако ранее рязанцы писали о распространении в образовательном учреждении ротавирусной инфекции.

Так или иначе, занятия приостановлены на 7 дней с 17 января в связи с тем, что в тех самых пяти классах отсутствуют более 20% учащихся. У остальных занятия продолжаются в штатном режиме.

Вместе с тем в школе проводится дополнительные противоэпидемические мероприятия. В частности, дезинфекция.